"مش شايفه لازم يفوق".. مجدي عبدالغني يوجه رسالة قوية لـ زيزو

كتب- محمد خيري:

وجه مجدي عبدالغني نجم الأهلي السابق، رسالة قوية، لأحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأحمر، بعد أول مباراة في الدوري، وعلق أيضا على فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا.

قال مجدي عبدالغني في برنامجه عبر قناة "الشمس": "هل الدوري المصري يستحق أن يتواجد فيه لاعب ثمنه 2 مليون دولار أو مليون ونص كمان، أو مليون و800 ألف دولار؟".

وأضاف: "يعني الناس كلها بتتكلم على زيزو .. أنا لسه مش شايف زيزو فايق في المباراة الماضية أمام مودرن سبورت".

وأكمل: "زيزو لاعب كبير بس مش شايفه فايق لسه، لازم يفوق أكتر .. الفايق اللي يخلّص".

وأوضح: "امبارح، فاركو بتلاعب إنبي... مباراة كل واشكر، ولا فيها أي متعة، مفيش متعة خالص خالص".

وتابع: "يعني المباراة الوحيدة اللي نقدر نتكلم عليها مباراة الزمالك، فيها حتة، والحتة اللي فيها حتت فردية برضه، مهياش جماعية لسه".

واختتم تصريحاته: "خدوا بالكم أنا، متفائل من مدرب الزمالك، الولد الشاب الصغير الصغير ده، عايز يثبت وجوده، بعكس عم ريبيرو اللي طلع في مؤتمر صحفي قال أي هبد وخلاص".