القاهرة - مصراوي

وجه الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، انتقادات لاذعة لجمهور نادي الزمالك، على الأحداث التي وقعت خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، وذلك عبر برنامجه "حارس الأهلي" على القناة الرسمية للنادي.

وقال شوبير: "لا بد أن يكون هناك جرس إنذار، الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتقديم بطولة محترمة، ولكن من أهم عوامل نجاح أي مسابقة هو الجمهور، لا يمكن أن نخرج كل يوم لنناشد الجماهير بالتحلي بالاحترام والانضباط، فهذا أمر يجب أن يكون بديهيا."

وأضاف: "الرابطة وضعت لائحة، وأنا أؤيدها، الخروج عن النص يغرم بـ100 ألف جنيه، وفي حال تكراره تفرض غرامة 150 ألف جنيه، بالإضافة إلى حرمان الجمهور من حضور مباراة، لكن يجب أن يكون هناك حزم، فعندما تفرض غرامات، يجب أن تطبق بصرامة."

وتابع شوبير: "أنا هقولكم نكته "هل تعلمون ما حدث في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، التي أقيمت على استاد هيئة قناة السويس أرسل الاستاد خطابا إلى نادي سيراميكا بصفته المستأجر يحمله مسؤولية دفع غرامة قدرها 168 ألف جنيه نتيجة التلفيات التي أحدثها جمهور الزمالك، وفي المقابل، غرم الزمالك 100 ألف جنيه فقط بسبب الخروج عن النص، رغم أن جمهور سيراميكا لم يكن حاضرا من الأساس"

واختتم قائلاً: "الغرامة المفروضة على سيراميكا كانت أكبر من غرامة الزمالك، رغم أن سيراميكا لم يرتكب شيئا، ولم يكن له جمهور في المدرجات، فهل هذا منطقي"