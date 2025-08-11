القاهرة - مصراوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن موقف محمد الشناوي بعد جلوسه على دكة البدلاء، وذلك من خلال برنامجه "حارس الأهلي" عبر القناة الرسمية للنادي.

وقال شوبير: المباريات الجاية هيكون فيها مفاجآت كتير جدا في التشكيل، وممكن نشوف أليو ديانج أساسي في المباراة الجاية، أو لعيبة تانية ممكن يكون ليها دور كبير في التشكيل.

وتابع: هيطلع ناس تقول إن الشناوي عمل مشكلة، وقال "لو مش هلعب أساسي همشي في يناير"، بس هل حد سمعه قال كده أو طلع الشناوي نفسه واتكلم أو حد من الجهاز الفني أو الإداري صرح بده أنا بنفي كل الكلام ده، وأنتم شفتوا الشناوي امبارح، كان قاعد طبيعي، ونزل ساعد مصطفى شوبير في التسخين.

وأضاف: في ناس قالت إني بزرع فتنة لما قلت في منافسة بين مصطفى والشناوي، وأنا بأكد إن فعلا في منافسة، وده الطبيعي بين اللاعبين، نفس الوضع بين محمد هاني وعمر كمال، أي لاعب ممكن يكون أساسي في أي ماتش، والمنافسة بين اللعيبة حاجة طبيعية.

واختتم قائلًا: مين قال إن الشناوي طلب الرحيل ده كابتن الفريق وكابتن النادي، والكلام ده بدري جدا، إحنا لسه في أول مباراة في الدوري المصري.