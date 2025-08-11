القاهرة - مصراوي

انتهت منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026، وشهدت مواجهات قوية اتسمت بالإثارة والندية.

وتمكن فريق الجونة من تحقيق الفوز على نظيره كهرباء الإسماعيلية في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، فيما انتهت مواجهة البنك الأهلي وغزل المحلة بالتعادل السلبي.

ويتصدر النادي المصري البورسعيدي جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، متساويا مع أندية الزمالك، وزد، والجونة، إلا أن الأفضلية للبورسعيدي بفارق الأهداف.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الأولى

1- المصري - 3 نقاط

2- الزمالك - 3 نقاط

3- زد - 3 نقاط

4- الجونة - 3 نقاط

5- الأهلي - نقطة واحدة

6- مودرن سبورت - نقطة واحدة

7- طلائع الجيش - نقطة واحدة

8- سموحة - نقطة واحدة

9- بيراميدز - نقطة واحدة

10- وادي دجلة - نقطة واحدة

11- بتروجت - نقطة واحدة

12- الإسماعيلي - نقطة واحدة

13- فاركو - نقطة واحدة

14- إنبي - نقطة واحدة

15- البنك الأهلي - نقطة واحدة

16- غزل المحلة - نقطة واحدة

17-حرس الحدود - بلا نقاط

18- كهرباء الإسماعيلية - بلا نقاط

19-الاتحاد السكندري - بلا نقاط

20- المقاولون العرب - بلا نقاط

21- سيراميكا كليوباترا - بلا نقاط