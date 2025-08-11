مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري البرتغالي

إستوريل برايا

- -
20:45

إستريلا

الدوري البرتغالي

بورتو

- -
22:45

فيتوريا جيماريش

الدوري التركي

طرابزون سبور

- -
21:30

كوجالي سبور

جميع المباريات

إعلان

"المصري يتصدر" بعد انتهاء الجولة الأولى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026

01:41 ص الإثنين 11 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الجونة وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 3 صورة
    فاركو وإنبي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

انتهت منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026، وشهدت مواجهات قوية اتسمت بالإثارة والندية.

وتمكن فريق الجونة من تحقيق الفوز على نظيره كهرباء الإسماعيلية في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، فيما انتهت مواجهة البنك الأهلي وغزل المحلة بالتعادل السلبي.

ويتصدر النادي المصري البورسعيدي جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، متساويا مع أندية الزمالك، وزد، والجونة، إلا أن الأفضلية للبورسعيدي بفارق الأهداف.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الأولى

1- المصري - 3 نقاط

2- الزمالك - 3 نقاط

3- زد - 3 نقاط

4- الجونة - 3 نقاط

5- الأهلي - نقطة واحدة

6- مودرن سبورت - نقطة واحدة

7- طلائع الجيش - نقطة واحدة

8- سموحة - نقطة واحدة

9- بيراميدز - نقطة واحدة

10- وادي دجلة - نقطة واحدة

11- بتروجت - نقطة واحدة

12- الإسماعيلي - نقطة واحدة

13- فاركو - نقطة واحدة

14- إنبي - نقطة واحدة

15- البنك الأهلي - نقطة واحدة

16- غزل المحلة - نقطة واحدة

17-حرس الحدود - بلا نقاط

18- كهرباء الإسماعيلية - بلا نقاط

19-الاتحاد السكندري - بلا نقاط

20- المقاولون العرب - بلا نقاط

21- سيراميكا كليوباترا - بلا نقاط

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جدول ترتيب الدوري المصري جدول ترتيب النادي الأهلي جدول ترتيب نادي الزمالك الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟