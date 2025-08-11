مباريات الأمس
8 صور لظهور البرازيلي خوان ألفينا بقميص الزمالك للمرة الأولى

12:44 ص الإثنين 11 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الزمالك، وصول البرازيلي خوان ألفينا إلى مصر، للانضمام إلى الفارس الأبيض، خلال الفترة المقبلة للمشاركة مع الفريق، بعد انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك، مجموعة من الصور للاعب وكتب عليها: "وصل النجم وبدأت الحكاية، خوان ألفينا في ميت عقبة".

وأعلن نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، التعاقد مع اللاعب خوان ألفينا بعقد لمدة 4 سنوات، قادما من فريق أولكساندريا الأوكراني.

وكان ألفينا شارك رفقة فريق أولكساندريا الأوكراني، قبل الرحيل عن الفريق في 42 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 9 أهداف وصناعة مثلهم.

وفي سياق متصل كان نادي الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز يوم الجمعة الماضي، على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين دون مقابل، في الجولة الأولى بالدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك، لملاقاة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري.

خوان ألفينا الزمالك صفقات الزمالك
