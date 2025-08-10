مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري التركي

طرابزون سبور

- -
21:30

كوجالي سبور

الدوري البرتغالي

بورتو

- -
22:45

فيتوريا جيماريش

الدوري البرتغالي

إستوريل برايا

- -
20:45

إستريلا

جميع المباريات

إعلان

استعدادا لكأس العالم.. أبوريدة يحضر مران منتخب مصر تحت 20 سنة

10:32 م الأحد 10 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    هاني أبو ريدة ووائل رياض
  • عرض 4 صورة
    أبو ريدة يحضر مران منتخب مصر تحت 20 سنة (2)
  • عرض 4 صورة
    أبو ريدة يحضر مران منتخب مصر تحت 20 سنة (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

حرص هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يرافقه محمد أبو حسين عضو مجلس إدرة الاتحاد والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي على حضور مران المنتخب الوطني تحت 20 سنة قبل التوجه إلى المغرب في إطار استعداداته لخوض منافسات كأس العالم.

وعقد أبو ريدة جلسة تحفيزية مع لاعبي المنتخب طالبهم خلالها بالتركيز في تدريباتهم للدفاع عن ألوان علم بلادهم في مونديال الشباب بتشيلي ثم المنافسة على التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

كما حرص المهندس هاني أبو ريدة ومسئولو الاتحاد على حضور جزء من مران منتخب الشباب من مواليد 2007، موجهًا كلمته إليهم، ومؤكدًا فيها على أنه يستبشر خيرًا بجهاز المنتخب وقدرته على استكمال بناء جيلًا جديدًا للكرة المصرية ومواصلة المسيرة الناجحة للمنتخبات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أبو ريدة لكأس العالم الاتحاد المصري مونديال الشباب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟