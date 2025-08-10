"قالي انت جبت كل دول منين".. فرج عامر يكشف واقعة نادرة مع مرتضى منصور

كتب- محمد خيري:

قال المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إنه غير راضي عن مستوى الفريق خلال الموسم الماضي.

وتابع فرج عامر خلال تواجده ضيفًا على بودكاست "فنجان شاي" مع الإعلامي أحمد أسامة، أن الفريق لم يكن على المستوى الفني المطلوب ولكن على الجانب الأخر نادي سموحة هو أكثر نادي ربح من بيع اللاعبين وحقق مكاسب كبيرة.

وأكمل: "الموسم الماضي لم نكن على المستوى المطلوب، وأنا لم اعُد امتلك الحماية مثل السنوات الماضية وكنت قلق على أن يهبط الفريق إلى دوري المحترفين".

وأضاف: "لم نُبرم صفقات قوية قبل بداية الموسم وحماسي للفريق لم يكن مثل السنوات الماضية".

واستطرد:" في الماضي كنت اُنقب على اللاعبين بنفسي وابحث عن اللاعبين الصغار سنًا والمغمورين وأصنع منهم نجوم كبار ويتم بيعهم بأموال كبيرة".

وأردف فرج عامر:" كنت بتمنى إلغاء الهبوط الموسم الماضي، لم نكن الأقرب للهبوط وكان هناك أندية شعبية تنافس على الهبوط لذلك كنت أتمنى إلغاءه".

واختتم:" اعتبر سموحة نادي جماهيري وهناك مشجعين بعدد كبير للنادي واعضاء النادي عددهم كبير، والمستشار مرتضى منصور في نهائي كأس مصر 2018 قالي انت جبت الجماهير دي كلها منين قولتله دول أعضاء النادي".