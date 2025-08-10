تحرك عاجل من الأهلي ضد الزمالك بسبب زيزو

كتب- مصراوي:

تقدمت إدارة الأهلي بشكوى رسمية إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة بسبب جماهير الزمالك وتجاوزها ضد أحمد مصطفى زيزو، لاعب الأحمر، خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت مساء الجمعة.

وفقا لمصدر في تصريحات خاصة أكد أن النادي الأهلي تقدم بالشكوى فعليا مطالبا بتطبيق أقصى درجات الانضباط في الملاعب المصرية.

وأوضح المصدر، أن ما حدث ضد أخلاقيات الدين والحياة والقيم المصرية ويجب التصدي لمثل تلك الظواهر بمنتهى القوة".

وجدير بالذكر أن فريق الزمالك حقق فوزًا مثيرًا وثمينًا بهدفين دون رد على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، في لقاء أُقيم على ملعب "هيئة قناة السويس" في الأسبوع الأول من مسابقة الدوري نسخة موسم 2025-2026.

وجاء هدف الزمالك الأول عن طريق ناصر ماهر في الدقيقة (84)، ثم سجل محمد شحاتة هدفًا عالميًا في الدقيقة (99) ليهدي فريقه ثلاث نقاط غالية في الدوري.