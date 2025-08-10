كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الاتحاد الدولي لكرة اليد عن موعد إقامة قرعة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2025.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة اليد، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد، إن البطولة التي ستستضيفها مصر للموسم الثاني على التوالي ستقام قرعة منافساتها عند 06:45 مساء يوم غد الإثنين باستاد القاهرة.

ويشارك بالبطولة 9 أندية على رأسها ناديي الأهلي والزمالك ـ ممثل الدولة المستضيفة ـ، فيما يضم فريق فيبزبريم المجري 4 لاعبين مصريين بصفوفهم: يحيى الدرع، أحمد هشام "دودو"، علي زين وأحمد عادل "دولا"، بينما يضم فريق برشلونة المحترف المصري بصفوفه سيف الدرع.

ويتم تقسيم الفرق على 3 مجموعات إذ تضم كل مجموعة 3 فرق ويتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى نصف النهائي وينضم لهم الفريق صاحب أفضل مركز ثانِ.



ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية مستويات الأندية المشاركة بالبطولة قبل القرعة:

المستوى الأول: الأهلي - الزمالك - الشارقة الإماراتي.

المستوى الثاني: فيزبريم المجري - ماجديبورج الألماني - برشلونة الإسباني.

المستوى الثالث: سيدني الأسترالي - تاوباتي البرازيلي - كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

