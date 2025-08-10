مباريات الأمس
بالمواعيد والمواجهات.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك وبيراميدز في الجولة الثانية من الدوري؟

01:40 م الأحد 10 أغسطس 2025
انتهت الجولة الأولى بالنسبة لثلاثي القمة الأهلي والزمالك وبيراميدز مع نهاية منافسات اليوم الثاني من منافسات الموسم الجديد من الدوري 2025/26.

بيراميدز كان قد افتتح الموسم الجديد من الدوري بالتعادل السلبي مع وادي دجلة مساء يوم أول أمس الجمعة فيما فاز الزمالك بهدفين نظيفين على نظيره سيراميكا كليوباترا باليوم ذاته.

ولم يستطع الأهلي الحفاظ على تقدمه في مباراة مودرن سبورت التي جمعتهما مساء يوم أمس السبت وسقط في فخ التعادل بهدفين لكل فريق.

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره الإسماعيلي عند التاسعة من مساء يوم الخميس المقبل 14 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

ويلتقي عند التاسعة من مساء اليوم التالي الجمعة فريق الأهلي بنظيره فاركو ضمن منافسات الجولة ذاتها.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

ويختتم فريق الزمالك مباريات الجولة الثانية عند التاسعة من مساء يوم السبت المقبل 16 أغسطس الجاري بمواجهة نظيره المقاولون العرب.

الأهلي ضد فاركو بيراميدز ضد الإسماعيلي الزمالك ضد المقاولون العرب الدوري المصري الزمالك الأهلي بيراميدز
