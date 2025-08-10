انتهت الجولة الأولى بالنسبة لثلاثي القمة الأهلي والزمالك وبيراميدز مع نهاية منافسات اليوم الثاني من منافسات الموسم الجديد من الدوري 2025/26.

بيراميدز كان قد افتتح الموسم الجديد من الدوري بالتعادل السلبي مع وادي دجلة مساء يوم أول أمس الجمعة فيما فاز الزمالك بهدفين نظيفين على نظيره سيراميكا كليوباترا باليوم ذاته.

ولم يستطع الأهلي الحفاظ على تقدمه في مباراة مودرن سبورت التي جمعتهما مساء يوم أمس السبت وسقط في فخ التعادل بهدفين لكل فريق.

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره الإسماعيلي عند التاسعة من مساء يوم الخميس المقبل 14 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

ويلتقي عند التاسعة من مساء اليوم التالي الجمعة فريق الأهلي بنظيره فاركو ضمن منافسات الجولة ذاتها.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

ويختتم فريق الزمالك مباريات الجولة الثانية عند التاسعة من مساء يوم السبت المقبل 16 أغسطس الجاري بمواجهة نظيره المقاولون العرب.

