ماذا قدم خوسيه ريبيرو مع الأهلي؟

كتب - محمد الميموني:

تعثر فريق الأهلي تحت قيادة المدير الفني الإسباني له خوسيه ريبيرو بالتعادل بهدفين لمثلهما مع نظيره مودرن سبورت مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.

وقاد ريبيرو فريق الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت بثلاث مباريات رسمية في كأس العالم للأندية إذ تعادل في مباريتين وخسر في مباراة.

ونعرض لكم خلال السطور التالية ماذا قدم خوسية ريبيرو مع الأهلي:

⁃ لعب ثلاث مباريات بكأس العالم للأندية في نسختها الجديدة المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية لم يكسب منهم مباراة تعادل مباراتين وخسر الأخرى.

⁃ تعادل في أولى مبارياته الرسمية ببطولة الدوري أمام مودرن سبورت.

يذكر أن فريق الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي 2024/25.