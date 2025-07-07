أول صورة لـ إبراهيم سعيد بعد الإفراج عنه

كتب- محمد خيري:

نشر محمد رشوان، محامي إبراهيم سعيد، نجم المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، صورة للاعب بعد الإفراج عنه.

وكشف "رشوان" منذ قليل عن إخلاء سبيل إبراهيم سعيد من سرايا النيابة، بعد حبسه في الفترة الماضية، بتهمة التهرب من دفع نفقة زوجته وأبنائه.

ونشر "رشوان" صورة إبراهيم سعيد فور الإفراج عنه وكتب: "نورت يا هيما .. صحبة الأستاذ حاتم عبد الغني عضو فريق مؤسسة محمد رشوان للمحاماة".

وقال محمد رشوان، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه تقدم بطعن على قرارات الحبس الصادرة بحق موكله في تلك القضايا، كما حرر بلاغًا رسميًا ضد طليقته يتهمها فيه بالتزوير.

وأضاف أن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل إبراهيم سعيد، مع تحديد جلسات لاحقة لإعادة النظر في القضايا محل النزاع.