قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران إبراهيم ذو الفقاري، إن القوات الإيرانية استخدمت نظام دفاع جوي جديد خلال الساعات الماضية لاستهداف طائرة مقاتلة أمريكية.

ونقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام إيرانية رسمية أن متحدثًا باسم المقر أكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن تطوير القدرات الدفاعية، مشددًا على أن طهران تسعى إلى تحقيق "سيطرة كاملة" على مجالها الجوي.

وأضاف المتحدث أن استخدام هذا النظام يعكس تقدمًا في التقنيات الدفاعية الإيرانية، في ظل التصعيد العسكري المستمر مع الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المواجهات الجوية والتوترات العسكرية بين الجانبين، مع استمرار تبادل الضربات والتصريحات التصعيدية.