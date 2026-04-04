عراقجي يحذر من تداعيات خطيرة للهجمات على المنشآت النووية الإيرانية

كتب : وكالات

02:33 م 04/04/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من تداعيات خطيرة للهجمات التي تستهدف المنشآت النووية والبتروكيماوية في بلاده، مشيرًا إلى أن آثارها قد تتجاوز الحدود الإيرانية وتمتد إلى دول المنطقة.

وقال عراقجي إن استهداف محطة بوشهر النووية تكرر عدة مرات، منتقدًا ما وصفه بازدواجية المعايير الغربية، ومقارنًا ذلك بردود الفعل السابقة على الهجمات قرب محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا.

وأضاف أن أي تلوث إشعاعي محتمل لن يقتصر تأثيره على إيران، بل قد يصل إلى عواصم دول مجلس التعاون الخليجي، محذرًا من تداعيات بيئية وإنسانية واسعة النطاق.

كما أشار إلى أن الضربات التي طالت المنشآت البتروكيماوية تحمل أبعادًا تتجاوز الأهداف العسكرية، في إشارة إلى تأثيرها المباشر على الاقتصاد والبنية الصناعية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار استهداف منشآت حيوية داخل إيران.

