حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من تداعيات خطيرة للهجمات التي تستهدف المنشآت النووية والبتروكيماوية في بلاده، مشيرًا إلى أن آثارها قد تتجاوز الحدود الإيرانية وتمتد إلى دول المنطقة.

وقال عراقجي إن استهداف محطة بوشهر النووية تكرر عدة مرات، منتقدًا ما وصفه بازدواجية المعايير الغربية، ومقارنًا ذلك بردود الفعل السابقة على الهجمات قرب محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا.

وأضاف أن أي تلوث إشعاعي محتمل لن يقتصر تأثيره على إيران، بل قد يصل إلى عواصم دول مجلس التعاون الخليجي، محذرًا من تداعيات بيئية وإنسانية واسعة النطاق.

Remember the Western outrage about hostilities near Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in Ukraine?



Israel-U.S. have bombed our Bushehr plant four times now. Radioactive fallout will end life in GCC capitals, not Tehran.



Attacks on our petrochemicals also convey real objectives. pic.twitter.com/onGCgkJFjt — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 4, 2026

كما أشار إلى أن الضربات التي طالت المنشآت البتروكيماوية تحمل أبعادًا تتجاوز الأهداف العسكرية، في إشارة إلى تأثيرها المباشر على الاقتصاد والبنية الصناعية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار استهداف منشآت حيوية داخل إيران.