يمر إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، بظروف صعبة خلال الفترة الماضية، بعدما تم إلقاء القبض عليه في شهر مارس الماضي، بسبب قضايا النفقة لصالح طليقته.

وكانت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على لاعب المنتخب الوطني السابق، يوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025، بعد صدور حكم نهائي بحبسه لامتناعه عن سداد النفقة المستحقة لطليقته.

سبب حبس إبراهيم سعيد

وسبب حبس نجم الأهلي، هو قيام زوجته داليا وبنته جوليا، برفع ما يقرب 32 قضية عليه، ومطالبته بدفع مليون جنيه نفقة وهو ما تسبب في صدور حكم ضد اللاعب، طبقا لما قاله محمد رشوان محامي اللاعب لمصراوي في وقت سابق.

وأكد رشوان أيضًا، أنه نجح في إلغاء الحجز على شقته وعفشه، بالإضافة إلى تقديمه طلب للمحامي العام يطالب خلاله بإخلاء سبيل اللاعب ووقف حبسه.

وكان رشوان أشار، إلى إمكانية إخلاء سبيل اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، بالإضافة إلى أن قضايا النفقات بها استئناف ولكنها مؤجلة الآن لشهر 9 المقبل.

رسالة إبراهيم سعيد من داخل محبسه

ونقلت زوجة إبراهيم سعيد الحالية، رسالة اللاعب إلى الجماهير من داخل محبسه، حيث كتبت عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "أنا زوجة الكابتن إبراهيم سعيد وعندي رسالة منه بلغني اكتبها للناس".

وأضافت: "في الأول عاوز أشكر كل الناس اللي وقفت جنبي من أول يوم في أزمتي الأخيرة وعاوز أقولكم إن في ناس محترمة كتير كانت دائمة السؤال عليا بالفعل وتدخلوا لحل المشكلة بكل قوة وعملوا اللي عليهم وأكثر ووقت الأزمة دائماً تقدر تعرف الأصدقاء الحقيقيين ولظروف خاصة بي رفضت المساعدة".

وواصلت: "ياريت الناس اللي غاوية تعمل بلبلة تبطل تطلع إشاعات عليا لأن الظرف لا يسمح أن حد يعمل كدا وخصوصاً لما يكون الإنسان دا غير قادر إنه يرد على الكلام والإشاعات دي "عيب".

واختتمت رسالة زوجها: "أخيراً عاوز أطمئن الناس أنى بخير الحمد الله وأنكم وحشتوني كتير وقريباً جداً إن شاء الله هكون معاكم".