سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

08:35 م 01/04/2026

سعر الذهب

عاد سعر الذهب اليوم في مصر للارتفاع بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 1-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4840 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 6222 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 7260 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8297 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 58080 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 82970 جنيها.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 258036 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 414850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.54% إلى نحو 4787 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

نصائح طبية

