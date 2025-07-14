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"لقطاع الكرة".. الأهلي يعلن إنشاء إدارة للطب النفسي

10:28 م الإثنين 14 يوليو 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الذي عُقد اليوم الإثنين برئاسة محمود الخطيب إنشاء إدارة للطب النفسي بقطاع كرة القدم.

وأشار النادي الأهلي عبر بيان رسمي صادر اليوم، إلى أن ذلك يأتي لمواكبة التقدم العلمي في مجال صناعة كرة القدم ولتعاظم الأهمية العلمية للصحة النفسية للاعبين.

وكان النادي الأهلي قد استعاون في فترات سابقة بالمعد النفسي في الجهاز الفني لفريق كرة القدم.

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الأهلي الطب النفسي إدارة الطب النفسي بالأهلي
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