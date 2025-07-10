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نجم الزمالك السابق يشيد بالأجواء: يجب منح الثقة لجون إدوارد

01:18 ص الخميس 10 يوليو 2025
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    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
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    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 10 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 10 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
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    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 10 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 10 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
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    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
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أشاد أحمد عبد المقصود، المدرب السابق في الزمالك، بالأجواء الإيجابية التي يعيشها الفريق حاليًا، مشددًا على أهمية دعم المدير الرياضي جون إدوارد في مهمته.

وقال عبد المقصود خلال مداخلته في برنامج زملكاوي "الحالة داخل الزمالك جيدة، ويجب أن نمنح جون إدوارد الثقة الكاملة، فهو يمتلك عينًا خبيرة في اختيار صفقات مميزة يحتاجها الفريق".

وتطرق عبد المقصود إلى واقع الكرة المصرية، مؤكدًا أن: "الكرة المصرية ما زالت بعيدة عن النظام الاحترافي الحقيقي، ويجب مراعاة مصلحة جميع الأندية لضمان التطوير والاستقرار".

وعن المدير الفني فيريرا، أوضح عبد المقصود أن المدرب البرتغالي أمام تحديات كبيرة، لكنه يملك كل المؤشرات التي تؤهله للنجاح.

واختتم تصريحاته مؤكدًا: "فيريرا أمامه فرصة رائعة لبناء سيرة ذاتية مميزة مع الزمالك، وأتوقع أن يكون الموسم المقبل استثنائيًا للفريق الأبيض".

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