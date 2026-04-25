"العبار" عن عقارات الإمارات: حققنا 80 مليون دولار مبيعات في يوم واحد

كتب : محمد عبدالناصر

03:13 م 25/04/2026 تعديل في 04:41 م

محمد العبار

قال محمد العبار، رئيس ومؤسس شركة إعمار، إن وضع العقارات في الإمارات بعد الأحداث المحيطة، يعتمد بشكل أساسي على الموقع الاستثماري الجهة المطورة التي يختارها المشتري لضمان قيمة استثماره.

وأكد "العبار"، أن الشركة حققت مبيعات تقدر بـ80 مليون دولار في يوم واحد خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يعكس مدى قوة السوق الإماراتي وإيمان المستثمرين في الشراء بالإمارات.

وأشار إلى أن شراء العقار يمثل استثمارًا بملايين وليس مجرد شراء سلعة بسيطة بـ40 أو 100 درهم، متابعًا: "حققنا مبيعات العام الماضي تقدر بـ 80 مليار دولار".

وأكد أهمية الشراء من الشركات التي تلتزم بتقديم الدعم الفني الفوري وحل مشكلات العملاء في نفس اليوم، معتبرًا أن التواصل السريع يعكس مدى مصداقية المطور العقاري.

اقرأ أيضًا:

رابط الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7 وخطوات التظلم عبر مصر الرقمية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد امتحانات شهر أبريل 2026 لصفوف النقل
مدارس

موعد امتحانات شهر أبريل 2026 لصفوف النقل
رابط الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7 وخطوات التظلم عبر مصر الرقمية
أخبار العقارات

رابط الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7 وخطوات التظلم عبر مصر الرقمية
مصر تستأنف تصدير الخيول العربية للأردن: البداية بـ21 والمستهدف 300 في 3
أخبار مصر

مصر تستأنف تصدير الخيول العربية للأردن: البداية بـ21 والمستهدف 300 في 3
الجيش الإيراني يهدد برد قوي على أمريكا حال استمرار الحصار البحري
شئون عربية و دولية

الجيش الإيراني يهدد برد قوي على أمريكا حال استمرار الحصار البحري
جنون أسعار البطيخ.. لماذا ارتفعت هذا العام؟.. تاجر في أسيوط يكشف الأسباب
مصراوى TV

جنون أسعار البطيخ.. لماذا ارتفعت هذا العام؟.. تاجر في أسيوط يكشف الأسباب

