الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
17:15

برشلونة

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:15

ساوثامبتون

إعلان

زيزو أم بيزيرا.. كيف كانت بداية أجنحة الزمالك المتألقة؟

كتب : هند عواد

09:00 ص 25/04/2026

بيزيرا وزيزو

بات الثنائي أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، والبرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، موضع مقارنة بين الجماهير، خاصة أن بيزيرا انضم للزمالك لتعويض انتقال زيزو إلى الغريم التقليدي.
انضمام الجناح البرازيلي خوان بيزيرا للزمالك، في أغسطس 2025، كان بعد نحو شهرين من رحيل زيزو بعد نهاية تعاقده مع الأبيض.
ومنذ أغسطس حتى الآن، ساهم بيزيرا في 18 هدفا مع الزمالك في إجمالي البطولات.

من يتفوق زيزو أم بيزيرا؟

بالنسبة إلى أرقام الثنائي مع الزمالك، يتفوق زيزو الذي انضم للفريق في يناير 2019 واستمر لست سنوات في النادي.
وصلت مساهمات زيزو إلى 155 مساهمة خلال 260 مباراة، 84 هدفا و71 مساهمة حاسمة.
بينما بيزيرا لم يكمل موسمه الأول مع الزمالك حتى الآن، ووصلت مساهمته لـ18، إذ سجل 8 أهداف وصنع 10 آخرين.
وفي الدوري المصري، لعب بيزيرا 19 مباراة، سجل 3 اهداف وصنع 4 آخرين.
وتفوق البرازيلي على أرقام في موسمه الأول مع الزمالك، إذ لعب زيزو 15 مباراة فقط، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

مصر تدين استهداف مراكز حدودية في الكويت بطائرتين مسيرتين
اختفاء الزوج من يومين.. تفاصيل العثور على جثتي سيدة وابنتها داخل شقة بالمنيب
ميرنا جميل على البحر وهند صبري أنيقة..لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
ارتفاع الحرارة مستمر وتحذير من الشبورة.. تفاصيل طقس الساعات المقبلة
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 25-4: استقرار مادي لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
إعلان

إعلان