الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
17:15

برشلونة

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:15

ساوثامبتون

جميع المباريات

"مهمة صعبة".. ماذا يحتاج الإسماعيلي للبقاء في الدوري المصري موسم 2025-2026؟

كتب : يوسف محمد

12:36 ص 25/04/2026
واصل النادي الإسماعيلي الترنح في بطولة الدوري المصري الممتاز، خلال الموسم الحالي 2025-2026، بعدما تلقى الهزيمة أمس أمام مودرن سبورت.

وتلقى فريق الإسماعيلي أمس الجمعة الموافق 24 أبريل الجاري، الهزيمة أمام نظيره مودرن سبورت، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة الدوري المصري.

ترتيب الإسماعيلي في الدوري المصري 2025-2026

ويتذيل النادي الإسماعيلي حاليا جدول ترتيب الدوري الممتاز الموسم الحالي 2025-2026، برصيد 14 نقطة، مما جعله أقرب الفرق للهبوط لدوري الدرجة الثانية.

ويتبقى للدراويش 7 مباريات في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، حال تلقى الإسماعيلي الهزيمة في 3 مباريات من الـ7 لقاءات المتبقية، سيهبط الفريق لدوري الدرجة الثانية رسميا.

وعلى الرغم من كون الحسابات معقدة للدراويش، إلا أن حظوظه في البقاء بالدوري الممتاز لا تزال متبقية، لكنها باتت صعبة للغاية، حيث يحتاج الإسماعيلي للفوز في 6 لقاءات على الأقل من مبارياته المتبقية مع تعثر المنافسين المباشرين له في المسابقة، هم "حرس الحدود، فاركو، كهرباء الإسماعيلية، المقاولون العرب والاتحاد السكندري".

وحال تمكن الإسماعيلي من تحقيق الفوز في 6 مباريات أو أكثر، سينجح في تعويض فارق النقاط مع المقاولون العرب، صاحب المركز الـ17 بجدول الترتيب بالدوري، الذي يعد مركز ضمان البقاء في المسابقة، بشرط تعثر المنافسين المباشرين له في مراكز الهبوط.

وتنص لائحة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي 2025-2026، على هبوط 4 فرق لدوري الدرجة الثانية المصري، في الموسم المقبل 2026-2027.

أيمن غباشي: نجم ريال مدريد أول من اكتشفني.. وأتمنى متابعة من جهاز منتخب مصر (حوار)

أيمن غباشي: نجم ريال مدريد أول من اكتشفني.. وأتمنى متابعة من جهاز منتخب مصر (حوار)

النادي الاسماعيلي الدوري المصري الإسماعيلي ومودرن سبورت

