ارتجاج في المخ وإغماء.. مستجدات الحالة الصحية لخطاري لاعب الإسماعيلي

كشف مصدر لمصراوي، تفاصيل الحالة الصحية لمحمد خطاري، لاعب الإسماعيلي، عقب تعرضه لحالة إغماء بعد مباراة فريقه ضد مودرن سبورت.

إصابة محمد خطاري لاعب الإسماعيلي

تعرض محمد خطاري لحالة إغماء، بعد نهاية مباراة فريقه ضد مودرن سبورت، التي أقيمت مساء أمس، على ملعب ستاد الإسماعيلية، في الجولة السادسة من مرحلة تحديد الهابطين من الدوري المصري الممتاز.

وسقط خطاري على أرضية الملعب بعد نهاية المباراة، دون تدخل من أي لاعب، ونقل بعدها إلى المستشفى، للاطمئنان على حالته الصحية.

وكان خطاري أصيب بارتجاج في المخ قبل نهاية الشوط الأول، بعد التحام مع حارس مرمى مودرن سبورت، مصطفى مخلوف، قبل أن يعود ويستكمل المباراة.

الحالة الصحية لخطاري لاعب الإسماعيلي

وقال مصدر لمصراوي، إن محمد خطاري، غادر المستشفى في منتصف الليل وعاد إلى منزله في حالة جيدة.

وخسر الإسماعيلي من موردن سبورت، بنتيجة 2-0، ليقترب الفريق أكثر من الهبوط، متذيلا جدول ترتيب المسابقة، بـ14 نقطة.

"نقل للمستشفى".. إصابة خطيرة للاعب الإسماعيلي خلال مباراة مودرن سبورت بالدوري

أيمن غباشي: نجم ريال مدريد أول من اكتشفني.. وأتمنى متابعة من جهاز منتخب مصر (حوار)



