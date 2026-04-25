ارتجاج في المخ وإغماء.. مستجدات الحالة الصحية لخطاري لاعب الإسماعيلي

كتب : مصراوي

11:20 ص 25/04/2026 تعديل في 12:58 م

كشف مصدر لمصراوي، تفاصيل الحالة الصحية لمحمد خطاري، لاعب الإسماعيلي، عقب تعرضه لحالة إغماء بعد مباراة فريقه ضد مودرن سبورت.

تعرض محمد خطاري لحالة إغماء، بعد نهاية مباراة فريقه ضد مودرن سبورت، التي أقيمت مساء أمس، على ملعب ستاد الإسماعيلية، في الجولة السادسة من مرحلة تحديد الهابطين من الدوري المصري الممتاز.

وسقط خطاري على أرضية الملعب بعد نهاية المباراة، دون تدخل من أي لاعب، ونقل بعدها إلى المستشفى، للاطمئنان على حالته الصحية.

وكان خطاري أصيب بارتجاج في المخ قبل نهاية الشوط الأول، بعد التحام مع حارس مرمى مودرن سبورت، مصطفى مخلوف، قبل أن يعود ويستكمل المباراة.

وقال مصدر لمصراوي، إن محمد خطاري، غادر المستشفى في منتصف الليل وعاد إلى منزله في حالة جيدة.

وخسر الإسماعيلي من موردن سبورت، بنتيجة 2-0، ليقترب الفريق أكثر من الهبوط، متذيلا جدول ترتيب المسابقة، بـ14 نقطة.

اقرأ أيضًا:

"نقل للمستشفى".. إصابة خطيرة للاعب الإسماعيلي خلال مباراة مودرن سبورت بالدوري

أيمن غباشي: نجم ريال مدريد أول من اكتشفني.. وأتمنى متابعة من جهاز منتخب مصر (حوار)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحدث الموضوعات

بشرى تنشر صورًا من أحدث ظهور على "إنستجرام".. والجمهور يعلق
زووم

بشرى تنشر صورًا من أحدث ظهور على "إنستجرام".. والجمهور يعلق
"الشيوخ" يناقش إدراج "الأخلاق" كمادة دراسية لمواجهة التنمر
أخبار مصر

"الشيوخ" يناقش إدراج "الأخلاق" كمادة دراسية لمواجهة التنمر
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في 3 شركات صرافة.. بكام؟
أخبار البنوك

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في 3 شركات صرافة.. بكام؟
لغز نسناس مدينة السادات المحير: أين ذهب الهارب من الحديقة؟ -صور
أخبار المحافظات

لغز نسناس مدينة السادات المحير: أين ذهب الهارب من الحديقة؟ -صور
تنظيم الاتصالات: زيادة استخدام الإنترنت المحمول بنسبة 12% في 2026
اقتصاد

تنظيم الاتصالات: زيادة استخدام الإنترنت المحمول بنسبة 12% في 2026

