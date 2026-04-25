تحدث سامي الشيشيني، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق ومدير الكرة الحالي بالبنك الأهلي، عن أداء الأبيض في الدوري المصري الموسم الحالي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 49 نقطة، متفوقا على بيراميدز والأهلي بفارق 5 نقاط.

قال الشيشيني، في تصريحات خاصة لمصراوي: "مباراة الزمالك وبيراميدز كانت صعبة للفريقين، الزمالك في ظل الظروف التي عاشها وإيقاف القيد وما زال ينافس على بطولتين ويلعب أمام فريق كبير مثل بيراميدز، الفريق "كعبة عالي" على بيراميدز وقدر يخطف المباراة ومعتمد جمال قرأ المباراة بشكل جيد".

وأضاف: "الزمالك في أفضل حالاته، لكن الدوري لم يحسم بعد، كل مباراة الزمالك يلعبها يجب أن يقفل صفحتها ويفكر في المباراة التي تليها، مباريات الدوري صعبة ممكن فريق يفاجئ الآخر، مثل إنبي مثلا أضاع على الزمالك 3 نقاط الدور الأول، مباراة لو كان كسبها الزمالك لكان حسم الدوري حاليا والفارق 8 نقاط، لكن حاليا الفارق 5 نقاط، الدوري سيحسم إذا اتسع الفارق".

واختتم: "الدوري لسه في الملعب، والزمالك سيلعب ضد الأهلي وسموحة وسيراميكا، ولاعبو الزمالك يجب أن يعلموا أن الأهلي وبيراميدز يتنافسان على البطولة حتى الآن، والأهلي إذا فاز على الزمالك سيعود للمنافسة".

