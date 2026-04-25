مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
17:15

برشلونة

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:15

ساوثامبتون

جميع المباريات

نادي الزمالك يكشف القميص الثالث لفريق كرة القدم لموسم 2025-2026

كتب : يوسف محمد

12:30 ص 25/04/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    زي الزمالك
  • عرض 3 صورة
    زي الزمالك 1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي الزمالك أمس الجمعة الموافق 24 أبريل الجاري، عن الطاقم الثالث لزي الفريق، الذي سيخوض به المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويحمل القميص الثالث للفارس الأبيض، والذي سيخوض به عدد من مباريات الموسم الحالي 2025-2026 اللون التركواز.

وأوضح الفارس الأبيض، أن القميص الثالث للفريق الأول فلكرة القدم بالنادي 2025-2026، يتوافر حاليًا في المتجر الرسمي للنادي.

طاقم الزمالك الأساسي في الموسم الحالي 2025-2026

ويذكر أن الزي الأساسي للفارس الأبيض، يحمل اللون الأبيض مع وجود خطين باللون الأحمر، بينما يحمل الزي البديل اللون الكحلي.

وأشار نادي الزمالك، أن الإعلان عن القميص الثالث، جاء في إطار حرص مجلس إدارة النادي على ظهور الفريق بالشكل المميز في مبارياته المحلية والأفريقية، في ظل منافسة الزمالك على بطولتي الدوري الممتاز وكأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم الحالي 2025-2026.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره إنبي، يوم الإثنين المقبل الموافق 27 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ويحتل الفارس الأبيض حاليا صدارة ترتيب الدوري المصري، خلال الموسم الحالي 2025-2026 برصيد 49 نقطة.

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز

وكان نادي الزمالك تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره بيراميدز، يوم الخميس الماضي الموافق 23 أبريل الجاري، بنتيجة هدف دون مقابل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك الدوري المصري الزمالك وبيراميدز

أخبار

المزيد

إعلان