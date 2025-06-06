محركا أساسيا.. ماذا قدم زيزو مع الزمالك قبل الانضمام للأهلي؟

كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الأهلي ضم اللاعب أحمد مصطفى زيزو للفريق الأول لكرة القدم، استعدادا لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وجاء التعاقد مع زيزو مثيرا للجدل، حيث انتقل من الغريم الأولى "الزمالك" مباشرة، بعدما رفض تجديد عقده مع الفارس الأبيض.

وكان زيزو انضم للزمالك في موسم 2018/19 قادما من نادي موريرنسي البرتغالي، في صفقة انتقال حر.

ولعب زيزو مع الزمالك في 260 مباراة بجميع المسابقات، ساهم خلالهم في 155 هدفا (سجل 84 هدفا، وقدم 71 تمريرة حاسمة).

وفاز اللاعب صاحب الـ 29 عاما بالعديد من البطولات مع الزمالك "9" والتي كان محركا هاما للفريق خلالها، (بطولتين دوري، بطولتين كأس مصر، بطولتين كونفدرالية أفريقية، بطولتين كأس سوبر أفريقي، وكأس سوبر مصري).

وكانت بطولة كأس مصر 2024/25 التي حصدها الزمالك على حساب بيراميدز أمس الخميس، هي الاخيرة لزيزو مع الفارس الأبيض.

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