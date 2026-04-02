شهدت محافظة المنوفية، الأربعاء، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تزامنًا مع سقوط أمطار غزيرة ورياح نشطة على عدد من المراكز، ما أدى إلى اضطراب الحركة في الشوارع ورفع حالة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية.

أمطار غزيرة ورياح تضرب المحافظة

هطلت أمطار متفاوتة الشدة وصلت إلى غزيرة في بعض المناطق، خاصة بمدينة السادات، بالتزامن مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة، ما تسبب في انخفاض الرؤية الأفقية ببعض الطرق.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار ومواجهة تداعيات الطقس السيئ.

تعطيل الدراسة الأربعاء

قررت الجهات المعنية تعطيل الدراسة اليوم بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية، كإجراء احترازي لحماية الطلاب، في ظل توقعات باستمرار سقوط الأمطار وزيادة حدتها خلال ساعات النهار، كما جرى تأجيل الامتحانات التي كانت مقررة اليوم إلى موعد لاحق، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

توقعات الطقس خلال الساعات المقبلة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار فرص سقوط الأمطار على المنوفية، حيث تكون خفيفة إلى متوسطة وقد تغزر أحيانًا، خاصة خلال فترات المساء وحتى صباح الخميس، مع احتمالية أن تكون رعدية على بعض المناطق.

كما حذرت من نشاط الرياح التي قد تصل سرعتها إلى 50 كم/س، وقد تصاحبها هبات أقوى تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وانخفاض الرؤية.

مطالبات أولياء الأمور بتأجيل الدراسة

تداول أولياء الأمور بمحافظة المنوفية عبر منصات التواصل الاجتماعي مطالبات بتأجيل الدراسة الخميس، تخوفًا من استمرار سوء الأحوال الجوية، خاصة مع تحذيرات الأرصاد من استمرار التقلبات، ويترقب الأهالي صدور قرار رسمي بشأن انتظام الدراسة غدًا، في ظل متابعة مستمرة من الجهات المختصة لتطورات الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة.