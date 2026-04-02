أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن مواعيد مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للكرة الطائرة رجال لموسم 2025-2026.

المتأهلين إلى ربع نهائي كأس مصر للكرة الطائرة

وضمن التأهل إلى هذا الدور الفرق الثمانية: الأهلي، الزمالك، بتروجت، سموحة، طلائع الجيش، الجزيرة، الزهور، ووادي دجلة.

موعد مباريات ربع نهائي كأس مصر

من المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي يوم السبت الموافق الموافق 4 أبريل الجاري، على أن تنطلق جميع اللقاءات في تمام الساعة السادسة مساء.

وجاءت مواجهات دور ربع النهائي كالتالي:

الأهلي ضد الزهور - 6:00 مساء - صالة النادي الأهلي.

وادي دجلة ضد الجزيرة - 6:00 مساء - صالة اتحاد الطلاب بالعجوزة.

سموحة ضد بتروجيت - 6:00 - صالة سموحة.

الزمالك ضد طلائع الجيش - 6:00 مساء - صالة نادي الزمالك.

ومن المقرر أن تقام مباريات نصف النهائي والنهائي يومي الخميس والجمعة 9 و10 أبريل الجاري، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.