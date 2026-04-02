الدوري الإيطالي

نابولي

20:45

ميلان

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

بينها الأهلي والزمالك..اتحاد الطائرة يعلن مواعيد دور ربع نهائي كأس مصر

كتب : محمد عبد السلام

12:11 ص 02/04/2026

الأهلي كرة طائرة

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن مواعيد مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للكرة الطائرة رجال لموسم 2025-2026.

المتأهلين إلى ربع نهائي كأس مصر للكرة الطائرة

وضمن التأهل إلى هذا الدور الفرق الثمانية: الأهلي، الزمالك، بتروجت، سموحة، طلائع الجيش، الجزيرة، الزهور، ووادي دجلة.

موعد مباريات ربع نهائي كأس مصر

من المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي يوم السبت الموافق الموافق 4 أبريل الجاري، على أن تنطلق جميع اللقاءات في تمام الساعة السادسة مساء.

وجاءت مواجهات دور ربع النهائي كالتالي:

الأهلي ضد الزهور - 6:00 مساء - صالة النادي الأهلي.

وادي دجلة ضد الجزيرة - 6:00 مساء - صالة اتحاد الطلاب بالعجوزة.

سموحة ضد بتروجيت - 6:00 - صالة سموحة.

الزمالك ضد طلائع الجيش - 6:00 مساء - صالة نادي الزمالك.

ومن المقرر أن تقام مباريات نصف النهائي والنهائي يومي الخميس والجمعة 9 و10 أبريل الجاري، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين
أخبار البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
"من جوه عالم تاني".. أكبر7 مولات في العالم
"من جوه عالم تاني".. أكبر7 مولات في العالم

ياسمين نيازي تستغيث بسبب أزمة مع جيرانها: "بيهددوا بقتل الكلاب"
ياسمين نيازي تستغيث بسبب أزمة مع جيرانها: "بيهددوا بقتل الكلاب"
ارتفاع أسعار سيارات مازدا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه.. التفاصيل
ارتفاع أسعار سيارات مازدا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه.. التفاصيل

