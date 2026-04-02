بينها الأهلي والزمالك..اتحاد الطائرة يعلن مواعيد دور ربع نهائي كأس مصر
كتب : محمد عبد السلام
أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن مواعيد مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للكرة الطائرة رجال لموسم 2025-2026.
المتأهلين إلى ربع نهائي كأس مصر للكرة الطائرة
وضمن التأهل إلى هذا الدور الفرق الثمانية: الأهلي، الزمالك، بتروجت، سموحة، طلائع الجيش، الجزيرة، الزهور، ووادي دجلة.
موعد مباريات ربع نهائي كأس مصر
من المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي يوم السبت الموافق الموافق 4 أبريل الجاري، على أن تنطلق جميع اللقاءات في تمام الساعة السادسة مساء.
وجاءت مواجهات دور ربع النهائي كالتالي:
الأهلي ضد الزهور - 6:00 مساء - صالة النادي الأهلي.
وادي دجلة ضد الجزيرة - 6:00 مساء - صالة اتحاد الطلاب بالعجوزة.
سموحة ضد بتروجيت - 6:00 - صالة سموحة.
الزمالك ضد طلائع الجيش - 6:00 مساء - صالة نادي الزمالك.
ومن المقرر أن تقام مباريات نصف النهائي والنهائي يومي الخميس والجمعة 9 و10 أبريل الجاري، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.