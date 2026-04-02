محافظ الفيوم يقرر تعطيل الدراسة الخميس بجميع مدارس

كتب : حسين فتحي

12:27 ص 02/04/2026 تعديل في 12:28 ص

محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم

أصدر الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، قراراً بتعطيل الدراسة اليوم الخميس، الموافق 2 أبريل 2026 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأوضح المحافظ، أن هذا القرار يأتي كإجراء احترازي حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات، ولإتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لاتخاذ التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، وتسهيل حركة سيارات كسح المياه بالشوارع والميادين.

كما أصدر غنيم توجيهاته برفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية، موجهاً رؤساء المدن، بمتابعة الموقف ميدانياً على مدار الساعة، مناشداً جميع المواطنين الالتزام بتعليمات السلامة، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة أو الأشجار خلال فترة نشاط الرياح والأمطار.

