متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي عند الثالثة من فجر اليوم الأحد نظيره إنتر ميامي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي تضم ناديي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

FCWC vibes 😍 pic.twitter.com/e9uMMytL4g — Al Ahly SC 🇬🇧 (@AlAhlyEnglish) June 14, 2025

تشكيل الأهلي لمباراة إنتر ميامي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط الدفاعي: مروان عطية، حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: محمد علي بن رمضان، إمام عاشور، محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: وسام أبو علي

Dialed in ☎️ pic.twitter.com/UQjC5NxuYW — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 14, 2025

تشكيل إنتر ميامي لمباراة الأهلي

حراسة المرمى: أوسكار أوستار

خط الدفاع: إيان فراي، ماكسيميليانو فالكون، توماس أفيليس، نواه ألين .

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فيديريكو ريدوندو، تيلاسكو سيجوفيا .

خط الهجوم: تاديو أليندي، ليونيل ميسي ولويس سواريزو

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و إنتر ميامي الأمريكي

تُنقل مباراة الأهلي و إنتر ميامي الأمريكي، عبر شبكة قنوات MBC، الناقل الحصري لمباريات المارد الأحمر خلال كأس العالم للأندية 2025، في الشرق الأوسط.

🔴🇪🇬 ¡LA HINCHADA DEL AL-AHLLY EN MIAMI!



▶ El equipo egipcio se medirá ante Inter Miami en el partido inaugural del Mundial de Clubes en el Hard Rock Stadium y los hinchas viven la previa



🎥 @ramiroscandolo - enviado especial Olé pic.twitter.com/TxRUz2ZgTx — Diario Olé (@DiarioOle) June 14, 2025

وتحظى مباراة الأهلي و إنتر ميامي بتغطية خاصة ومميزة عبر شاشات قنوات MBC، حيث سيتم بثها عبر: إم بي سي مصر 1، إم بي سي مصر 2 وإم بي سي أكشن.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات النسخة المرتقبة من كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 ناديًا لأول مرة خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

Así llegan los hinchas del Al Ahly al Hard Rock Stadium para enfrentar al Inter Miami 🎵🎶 pic.twitter.com/AlWG69ameR — TyC Sports (@TyCSports) June 14, 2025

ملخص بأبرز أحداث مباراة الأهلي وإنتر ميامي:

بدأ اللقاء بخطورة من قبل الأهلي فأرسل مروان عطية كرة خلف دفاعات إنتر ميامي في الدقيقة الثالثة ولكن أبعدها الدفاع قبل أن تصل إلى زميله وسام أبو علي.

ووصلت كرة طولية في الدقيقة السادسة لوسام أبو علي من زميله محمد بن رمضان ولكن سددها المهاجم الفلسطيني من داخل منطقة الجزاء في جسد حارس المرمى قبل أن يعلن الحكم وجود حالة تسلل.

وتوقف اللعب في الدقيقة السابعة بعد إصابة إمام عاشور في كتفه الأيسر وخرج لتلقي العلاج. وعاد إمام عاشور وكاد يسجل هدف التقدم في الدقيقة التاسعة بعدما وصلته تمريرة من زميله تريزيجيه ولكنه سدد الكرة في قدم حارس مرمى إنتر ميامي.

وسدد إمام عاشور كرة في الدقيقة التالية ولكنها وصلت سهلة لحارس مرمى إنتر ميامي.

وأوقف دفاع إنتر ميامي في الدقيقة العاشرة هجمة من جناح الأهلي الأميز خلال اللقاء حتى الآن محمود حسن "تريزيجيه".

وتوقف اللعب في الدقيقة 14 لاستبدال إمام عاشور الذي سقط على الأرض متأثرًا بإصابته ليشارك بدلاً من أحمد سيد زيزو.

وحصل إنتر ميامي على ركلة حرة مباشرة سددها ميسي بالدقيقة 15 ولكن علت المرمى.

وحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 19 بعد عرقلة لاعبه محمد علي بن رمضان نفذها أحمد سيد زيزو داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها الدفاع.

وسدد لاعب الأهلي وسام أبو علي كرة في الدقيقة 20 ولكنها وصلت ضعيفة لحارس مرمى إنتر ميامي.

وحصل الأهلي على ركلة ركنية من يسار الملعب مررها أحمد سيد زيزو لزميله مروان عطية الذي أرسلها عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها الدفاع.

وسدد لاعب الأهلي محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 29 ولكن مرت بجانب المرمى.

وسجل وسام أبو علي هدفًا للأهلي بالدقيقة 31 بعدما وصلته كرة طولية على حدود منطقة جزاء إنتر ميامي ولكن ألغاه الحكم بداعِ وجود تسلل.

30' Offside goal called on Wessam Abou



Al Ahly are causing tension for Inter Miami 👀



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/Ekm1ieinou — DAZN Football (@DAZNFootball) June 15, 2025

حصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 42 بعد عرقلة زيزو.

وسدد تريزيجيه ركلة الجزاء في الدقيقة 45 ولكن تصدى لها حارس مرمى إنتر ميامي.