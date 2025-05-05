متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام نقدم خلال السطور التالية تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة البنك الأهلي ونظيره الزمالك.

موعد مباراة البنك الأهلي والزمالك

ويلتقي فريق البنك الأهلي نظيره الزمالك عند الثامنة من مساء اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك لمباراة البنك الأهلي

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج – عمر جابر – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم : ناصر منسي.

تشكيل البنك الأهلي لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار ، إسحاقو يعقوبو، خالد عبد الشافي.

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد فتحي، محمد إبراهيم، أحمد مدبولي .

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

ترتيب البنك الأهلي والزمالك في الدوري

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع و 7 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، فيما يحتل فريق البنك الأهلي المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

ملخص بأبرز أحداث مباراة البنك الأهلي والزمالك :

وقص فريق الزمالك شريط التسجيل سريعًا عن طريق لاعبه ناصر منسي الذي وصلته كرة عرضية في الدقيقة الأولى من يسار الملعب حولها زميله برأسه في الشباك.

وأبعد دفاع نادي الزمالك في الدقيقة الثامنة كرة عرضية أرسلها لاعب البنك الأهلي إسحق يعقوبو من يسار الملعب.

وسدد لاعب البنك الأهلي أحمد ربيع كرة قوية من خارج منطقة جزاء الزمالك بالدقيقة 18 ولكنها علت المرمى.

وتوقف اللعب في الدقيقة 22 بعد سقوط حارس مرمى البنك الأهلي عبدالعزيز البلعوطي على أرضية الملعب حتى تلقى الإسعافات وأُستكمل اللقاء.

وطالب لاعبو الزمالك في الدقيقة 29 بالحصول على ركلة جزاء بعد سقوط زميلهم ناصر ماهر.