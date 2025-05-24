كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، إن لاعب الزمالك أحمد سيد "زيزو" قد فقد "أسطوريته" بعد انتقاله للأهلي،فيما يرى أن إمام عاشور لا يشبه جماهير القلعة الحمراء.

وأشار سامي، خلال حلوله ضيفًا على قناة DMC مساء أمس الجمعة إلى أنه لا يوجد أي لاعب انتقل من الزمالك للأهلي وأصبح أسطورة في عيون جماهير القلعة الحمراء، مضيفًا:"العكس في الزمالك هناك لاعبين انضم لصفوفه مثل حسام حسن وجمال عبدالحميد وأصبحوا أساطير".

وأشارت مصادر في وقت سابق لمصراوي على إتمام النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع زيزو في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الزمالك.

وأوضح مالك نادي وادي دجلة أن والد زيزو شخصية صعبة فكان يتواصل معه حين كان زيزو بصفوف ليرس البلجيكي الذي يملكه:"والده صعب، كان يتصل بي لأتواصل مع حسام غالي وأوجه له التعليمات لأن حسام وزيزو لعبا سويا، أحترم والد زيزو كثيرًا ولكنه صعبًا في التفاوض".

وتطرق سامي لانتقال إمام عاشور للأهلي بقوله:"هو لاعب مهم ولكن مثله مثل رضا عبدالعال لاعب مهم ولكن لن يكون أسطورة في الأهلي ولا يشبه جماهير النادي أو اللاعبين".

وكان نادي وادي دجلة قد ضمن العودة مرة أخرى للدور ي الممتاز في الموسم المقبل.

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