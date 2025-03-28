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"بحضور وزير الرياضة".. 25 صورة لأبرز أحداث ختام نهائي كأس مصر للكرة الشراب

12:59 ص الجمعة 28 مارس 2025
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كتب - يوسف محمد:

تصوير - هاني رجب:

أقيمت أمس الأربعاء المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للكرة الشراب، التي تقام تحت رعاية الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتم تكريم عدد من نجوم وأساطير الكرة الشراب في مصر، قبل انطلاق انطلاق المباراة النهائية، بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، الذي قام بتسليم أساطير الكرة الشراب للدروع المختلفة.

وشهدت المباراة النهائية، تواجد عدد كبير من نجوم وأساطير كرة القدم المصرية، على رأسهم "أحمد حسن، تامر بجاتو، علاء نبيل وغيرهم من نجوم كرة القدم".

كما تم تنظيم مباراة جمعت بين النجوم القدامى للكرة المصرية، قبل انطلاق المباراة النهائية للبطولة التي يتم تنظيمها تحت مظلة الاتحاد المصري لكرة القدم.

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كأس مصر للكرة الشراب الاتحاد المصري لكرة القدم وزير الشباب أحمد حسن
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