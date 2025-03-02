8 صور ترصد ظهور كهربا في مران الأهلي بعد رحيله

كتب - محمد القرش:

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي أقيم اليوم الأحد، ظهور خاص للاعب الفريق السابق.

وحرص محمود عبد المنعم كهربا على زيارة زملاؤه في المران الجماعي للمارد الأحمر، مستغلا أجازته التي حصل عليها من نادي الاتحاد الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان.

واستأنف الأهلي تدريباته بعد يومين راحة من المران الجماعي، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل، في الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز على ملعب الإنتاج الحربي.

يُذكر أن كهربا انضم إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة، قبل أن يفعل النادي الليبي بند أحقية الشراء.

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