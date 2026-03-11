بدأت موجة من التصعيد الميداني في العاصمة طهران عقب وقوع هجمات بطائرات مسيرة استهدفت نقاط تفتيش أمنية، مما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف القوات الإيرانية وفقا لما أوردته المصادر الرسمية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، بمقتل عدد من أفراد الأمن الإيرانيين في هجمات بطائرات مسيرة طالت نقاط تفتيش في أنحاء طهران.

وذكرت وكالة أنباء "فارس"، أن عددا من "المدافعين عن الأمن" وأفراد من قوات الباسيج شبه العسكرية سقطوا بغارات إرهابية بطائرات مسيرة على مواقع متعددة في طهران.

وأشارت إلى أن الطائرات المسيرة أطلقها "النظام الصهيوني.

ووفقا للوكالة، كان أفراد الأمن متمركزين عند نقاط التفتيش وقت وقوع الهجمات، بينما لم تُقدّم أي تفاصيل فورية حول عدد الضحايا أو المواقع المستهدفة بالتحديد.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية المركزة شملت استهداف وزارة الاستخبارات الإيرانية في طهران وعدة مناطق أخرى، في خطوة تهدف لتعطيل قدرات الرصد والمعلومات التابعة للنظام.

دوافع استهداف وزارة الاستخبارات الإيرانية

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عمليات استهداف وزارة الاستخبارات الإيرانية جاءت لكونها الهيئة المركزية المسؤولة عن مراقبة أنشطة المواطنين، وتوفير المعلومات الاستخباراتية التي ساهمت في القمع العنيف للاحتجاجات داخل إيران على مر السنين. وأكدت القيادة العسكرية أن تحييد هذه المراكز يمثل أولوية استراتيجية لإضعاف القبضة الأمنية للنظام وتشتيت قدراته المعلوماتية.

توسيع نطاق الاستهدافات الإسرائيلية في إيران

ووفقا لجيش الاحتلال، شملت موجة القصف إلى جانب استهداف وزارة الاستخبارات الإيرانية، غارات مكثفة على مواقع تابعة لسلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني.

كذلك، طالت الضربات مراكز قيادة وقواعد عسكرية تابعة لقوات الباسيج شبه العسكرية، لضمان شلل كامل في منظومة القيادة والسيطرة المسؤولة عن إدارة العمليات الميدانية والدفاعية في مختلف الأقاليم الإيرانية.