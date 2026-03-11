إعلان

بعد "هرمز".. مسؤول عسكري إيراني يهدد بإغلاق مضيق آخر

كتب : عبدالله محمود

09:49 م 11/03/2026

إيران

هدد مسؤول عسكري إيراني رفيع، الولايات المتحدة من تعقيد الوضع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أنه إذا ارتكبت أمريكا أي خطأ استراتيجي جديد سيتم إغلاق مضيق آخر.

وقال المسؤول الإيراني، في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأربعاء، إنه إذا ارتكبت واشنطن خطأ استراتيجيا فإن مضيقا آخر سيكون في وضع مماثل لمضيق هرمز.

وأضاف المسؤول العسكري، أن المنطقة قد تدخل حربا إقليمية قريبا، مؤكدًا أن طهران لا تزال لديها أوراق عديدة لم تستعملها بعد.

وأكد المسؤول الإيراني، أن أي خطأ أمريكي سيعقد الوضع في المنطقة ولدى إيران خطط عسكرية مرحلية ومتدرجة.

