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استقبال حافل من جماهير الأهلي لأشرف بن شرقي (فيديو وصور)

09:26 م الأحد 02 فبراير 2025
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    أشرف بن شرقي (1)
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    أشرف بن شرقي (2)
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    أشرف بن شرقي
  • عرض 10 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 10 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 10 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 10 صورة
    أشرف بن شرقي يتابع مباراة الأهلي ومودرن (3)
  • عرض 10 صورة
    أشرف بن شرقي يتابع مباراة الأهلي ومودرن (2)
  • عرض 10 صورة
    أشرف بن شرقي يتابع مباراة الأهلي ومودرن (1)
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كتب - محمد القرش:

تصوير: أسامة عبد النبي:

شهدت مباراة الأهلي ومودرن سبورت التي أقيمت اليوم الأحد، تواجد المغربي أشرف بن شرقي لاعب المارد الأحمر الجديد.

وحرص بن شرقي على متابعة اللقاء من المقصورة الرئيسية، ونزول أرض الملعب بعد انتهاء المباراة، ليتلقى هتافات واستقبال حافل من الجماهير الحاضرة في مدرجات استاد السلام.

وسبق للجناح المغربي أن كان لاعبا في الدوري المصري، لكن مع نادي الزمالك في الفترة من موسم 2019/20 حتى 2022/23.

يُذكر أن الفريق الأحمر وصل للنقطة رقم 23 في وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر.

ومن المقرر أن يلاقي المارد الأحمر نظيره بتروجت يوم الخميس المقبلة 6 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

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أشرف بن شرقي الزمالك الأهلي مودرن سبورت نتيجة مباراة الأهلي ومودرن سبورت بن شرقي
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