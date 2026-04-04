كشف علي بهجت نجم الكرة العراقية السابق، عن تفاصيل ما تردد بشأن مفاوضات نادي الأهلي مع ثنائي منتخب العراق مصطفى قابيل ومهند علي، وذلك قبل المشاركة المرتقبة في البطولات الدولية.

نجم العراق السابق يعلق على إمكانية انضمام مهند علي للأهلي

وقال بهجت في تصريحات تلفزيونية إن المنتخب العراقي يحظى بدعم حكومي كبير وهو ما ساهم في تأهله إلى كأس العالم، مؤكداً أن الفريق يواجه مجموعة قوية للغاية يصعب معها التأهل.

وأضاف أن اللاعب العراقي قادر دائماً على الظهور بشكل مميز في المباريات الكبرى، مشيراً إلى أن مصطفى قابيل ومهند علي يمتلكان قدرات فنية مميزة تؤهلهما للعب في أندية كبرى.

علي بهجت: انتقال لاعبي العراق للأهلي شرف كبير

وأوضح أن الانتقال إلى الأهلي يمثل شرفاً كبيراً لأي لاعب عربي متمنياً أن ينضم الثنائي إلى صفوف النادي المصري صاحب الجماهيرية الكبيرة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مهند علي يتمتع بأسلوب لعب يشبه حسام حسن المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، مشيراً إلى أن انضمامه للأهلي سيمثل إضافة قوية للفريق.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 7 أبريل ضمن الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، على أن تنطلق المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقلة الحصرية للبطولة.

