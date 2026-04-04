أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وأسندت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم محمد معروف، يعاونه كلا من أحمد حسام طه مساعد أول وحامد الشحات مساعد ثانٍ.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري بالدوري المصري

حكم ساحة: محمد معروف

حكم مساعد أول: أحمد حسام طه

حكم مساعد ثانٍ: حامد الشحات

حكم رابع: مصطفى مدحت

حكم تقنية الفيديو: أحمد جابر

حكم فيديو مساعد: هاني خيري

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري

ويلاقي نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي غدا الأحد 5 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية في الدوري المصري.

ويدخل الفارس الأبيض مباراة الغد أمام المصري البورسعيدي، وهو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري، برصيد 43 نقطة جمعهم من 20 مباراة بالمسابقة.

وفي المقابل يحتل فريق المصري المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 32 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات في الدوري المصري "دوري نايل".

الزمالك يتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية

وفي سياق متصل، كان نادي الزمالك تأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026، بعد الفوز على حساب أوتوهو الكونغولي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي البطولة.

ويلتقي نادي الزمالك في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، مع فريق شباب بلوزداد الجزائري، الذي تأهل إلى الدور ذاته من البطولة، بعد الفوز على حساب المصري البورسعيدي.

