كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن وجود أرض جديدة للنادي في منطقة أكتوبر، بنفس المواصفات والامتيازات التي كانت في الأرض المسحوبة.

وأكد نصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن النادي في طريقه للتوقيع على الأرض الجديدة قريبًا، وأن الموقع الجديد أميز وقريب من الأرض القديمة.

وأضاف نائب رئيس الزمالك أن إدارة الرياضة في مصر تعتمد على "مديول عقاري" وليس رياضي، لأن الاستثمار الرياضي المباشر لا يحقق أرباحًا كافية بعد.

وأوضح أن الأندية التي تمتلك أكثر من فرع (2 و3 و4) هي التي تحقق نجاحات رياضية بفضل المدخلات العقارية، وهو ما يسعى الزمالك لتحقيقه من خلال الأرض الجديدة.

وتابع هشام نصر أن النادي يطمح إلى امتلاك عدة فروع في مواقع مختلفة، منها أكتوبر والتجمع وأسيوط الجديدة، لتحقيق استدامة مالية تمكنه من النجاح رياضيًا.

وأشار إلى أن الأرض الجديدة ستسمح بمساحات تجارية يمكن استغلالها للاستثمار، وفقًا للقوانين والاشتراطات المتبعة، وهو نفس النموذج الذي تم تطبيقه في الأرض السابقة.

وأوضح نائب رئيس الزمالك أن المهندس محمد نصر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ساهم في مساعدة النادي للحصول على الأرض الجديدة، إلى جانب وزارة الشباب والرياضة بقيادة الكابتن جوهر نبيل، ووزارة الإسكان بتشكيلها الجديد، وكل الجهات المعنية التي تساعد نادي الزمالك ليعود يقف على رجليه.

وشدد هشام نصر على أن الأرض الجديدة في أكتوبر ليست مجرد وعود، بل أمر واقع يجري العمل عليه حاليًا، مؤكدًا أن النادي يسير خطوة بخطوة نحو استعادة مكانته، متمنيًا تحقيق طموحات جماهير الزمالك بالفوز بالدوري هذا الموسم، مع التركيز مباراة بمباراة.