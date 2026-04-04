أكد محمد كمونة نجم الزمالك السابق، أن الأبيض ما زال يمتلك فرصة قوية للمنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم حال استمراره في تحقيق النتائج الإيجابية خلال المباريات الحاسمة المقبلة.

وأوضح كمونة في تصريحات تلفزيونية أن الزمالك يمر بمرحلة صعبة خلال الموسم الحالي، مشيراً إلى أن إنهاء المسابقة في المركز الثاني والتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا يعد إنجازاً جيداً في ظل الظروف الحالية.

كمونة: الزمالك قادر على حصد الدوري حال الفوز على المصري

وشدد نجم الزمالك السابق على أهمية المواجهة المقبلة أمام المصري البورسعيدي، مؤكداً أن الفريق المنافس يدخل اللقاء بطموحات كبيرة سواء في الدوري أو كأس الرابطة، إلى جانب سعيه لتعزيز فرصه في التقدم بجدول الترتيب.

وأضاف أن الزمالك مطالب بعدم تكرار أخطاء مباراة إنبي مع ضرورة التركيز الكامل في مواجهة المصري، نظراً لأهمية اللقاء في تحديد مسار المنافسة على اللقب.

واختتم كمونة تصريحاته بالتأكيد على أن فوز الزمالك في هذه المباراة قد يضعه على أعتاب التتويج بالبطولة، بينما أي تعثر خاصة الخسارة، سوف يمنح الأفضلية لغريمه الأهلي لحسم لقب الدوري.

موعد مباراة الزمالك والمصري والقناة الناقلة

ويستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي مساء غداً الأحد 5 أبريل، في افتتاح المرحلة النهائية من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، إذ تنطلق المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على أن تذاع عبر قناة ON Sport الناقلة الحصرية لمباريات الدوري.

