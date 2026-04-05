بعد تحذير إسرائيلي بقصفه.. سوريا تغلق معبر "جديدة يابوس" مع لبنان

كتب : د ب أ

12:33 ص 05/04/2026

سوريا

أغلقت هيئة المعابر والمنافذ والجمارك السورية معبر "جديدة يابوس" الحدودي مع لبنان، بعد التحذيرات الإسرائيلية.

المعبر لا يُستخدم للأغراض العسكرية

وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش في تصريح صحفي: "تؤكد الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن منفذ جديدة يابوس الحدودي مخصص حصراً لعبور المدنيين، ولا يُستخدم لأي أغراض عسكرية، ولا وجود لأي مجموعات مسلحة أو ميليشيات، ولا يُسمح باستخدامه لأي نشاط خارج الأطر المدنية والقانونية".

وأضاف علوش "في ضوء التنبيه المتداول، وحرصاً على سلامة المسافرين، سيتم إيقاف حركة العبور عبر المنفذ بشكل مؤقت إلى حين زوال أي مخاطر محتملة، على أن يتم الإعلان عن استئناف العمل فور التأكد من استقرار الوضع".

وتشهد المعابر السورية اللبنانية حركة عبور كثيفة من لبنان إلى سوريا، وخاصة من السوريين العائدين إلى بلادهم، لا سيما بعد القصف الإسرائيلي المكثف على مناطق جنوب لبنان، والذي راح ضحيته العشرات من السوريين بين قتيل وجريح.

جيش الاحتلال يحذر من قصف المعبر

ويأتي ذلك بعد تحذير الجيش الإسرائيلي من أنه سيقصف معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان، بسبب استخدام حزب الله له في "النشاط العسكري"، وفق ما زعم.

سوريا معبر جديدة يابوس التهديدات الإسرائيلية لسوريا سوريا ولبنان لبنان

