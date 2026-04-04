الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

إعلان

على رأسهم نور الشربيني وهانيا الحمامي.. انطلاق بطولة الجونة الدولية للإسكواش

كتب : وائل توفيق

10:59 م 04/04/2026 تعديل في 11:07 م

نور الشربيني

انطلقت النسخة الرابعة عشرة من بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2026 اليوم 4 إبريل وتستمر حتى 10 إبريل، بمشاركة 64 لاعبًا ولاعبة من 24 دولة، يتنافسون على جوائز مالية تصل إلى 410,000 ألف دولار.

تضم قائمة اللاعبين في منافسات الرجال كلًا من المصنف الأول عالميًا المصري مصطفى عسل، والمصنف الثالث عالميًا النيوزيلندي بول كول، والمصنف الثاني عالميًا البيروفي دييجو إلياس، والمصنف الخامس عالميًا الويلزي جويل ماكين.

أما في منافسات السيدات، تشهد البطولة مشاركة المصنفة الثالثة عالميًا المصرية هانيا الحمامي، ونجمة مصر الصاعدة والمصنفة الخامسة عالميًا أمينة عرفي، والمصنفة الثانية عالميًا المصرية نور الشربيني، والمصنفة الرابعة عالميًا الأمريكية أوليفيا ويفر.

وانطلق الدور الأول اليوم 4 أبريل داخل مجمع الإسكواش، بواقع أربع مباريات على الملاعب الزجاجية. وينظم الدور الثاني يومي 5 و6 أبريل، حيث تُوزع المباريات بالتساوي بين مجمع الإسكواش والملاعب الزجاجية.

وتُعد بطولة الجونة الدولية للإسكواش واحدة من أبرز البطولات البلاتينية بصفتها جزءًا من سلسلة بطولات PSA World Series، التي تضم نخبة من اللاعبين المصنفين عالميًا، وأكبر الجوائز المالية، وأقوى المنافسات في ملاعب عالمية مميزة.

وتُعقد مباريات ربع النهائي يومي 7 و8 أبريل على الملاعب الزجاجية، على أن تُختتم البطولة بمباريات نصف النهائي والنهائي يومي 9 و10 أبريل.

وتُقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

اقرأ أيضًا:

اتحاد الكرة يعلن نظام مشاركة الأندية المصرية في البطولات الإفريقية 2026-2027

الأهلي يواصل استعداداته لموقعة سيراميكا في افتتاح مرحلة الحسم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
الإسكان تطرح أراضي استثمارية وخدمية بـ 5 مدن جديدة
إعلان

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق