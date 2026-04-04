انطلقت النسخة الرابعة عشرة من بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2026 اليوم 4 إبريل وتستمر حتى 10 إبريل، بمشاركة 64 لاعبًا ولاعبة من 24 دولة، يتنافسون على جوائز مالية تصل إلى 410,000 ألف دولار.

نور الشربيني وهانيا الحمامي يشاركون في بطولة الجونة الدولية للإسكواش

تضم قائمة اللاعبين في منافسات الرجال كلًا من المصنف الأول عالميًا المصري مصطفى عسل، والمصنف الثالث عالميًا النيوزيلندي بول كول، والمصنف الثاني عالميًا البيروفي دييجو إلياس، والمصنف الخامس عالميًا الويلزي جويل ماكين.

أما في منافسات السيدات، تشهد البطولة مشاركة المصنفة الثالثة عالميًا المصرية هانيا الحمامي، ونجمة مصر الصاعدة والمصنفة الخامسة عالميًا أمينة عرفي، والمصنفة الثانية عالميًا المصرية نور الشربيني، والمصنفة الرابعة عالميًا الأمريكية أوليفيا ويفر.

منافسات بطولة الجونة الدولية للإسكواش

وانطلق الدور الأول اليوم 4 أبريل داخل مجمع الإسكواش، بواقع أربع مباريات على الملاعب الزجاجية. وينظم الدور الثاني يومي 5 و6 أبريل، حيث تُوزع المباريات بالتساوي بين مجمع الإسكواش والملاعب الزجاجية.

وتُعد بطولة الجونة الدولية للإسكواش واحدة من أبرز البطولات البلاتينية بصفتها جزءًا من سلسلة بطولات PSA World Series، التي تضم نخبة من اللاعبين المصنفين عالميًا، وأكبر الجوائز المالية، وأقوى المنافسات في ملاعب عالمية مميزة.

وتُعقد مباريات ربع النهائي يومي 7 و8 أبريل على الملاعب الزجاجية، على أن تُختتم البطولة بمباريات نصف النهائي والنهائي يومي 9 و10 أبريل.

وتُقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

