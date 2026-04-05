أعلن رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أن جميع أعضاء مجلس الوزراء الاتحادي سيتنازلون عن رواتبهم خلال الأشهر الستة المقبلة، في خطوة رمزية للتضامن مع المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

دعم الشعب في الأزمة الاقتصادية الراهنة

وأكد شريف أن الحكومة تعمل على تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد لدعم الشعب في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، خاصة بسبب الأزمة في منطقة الخليج وارتفاع أسعار النفط عالميًا، مما أثر بشكل مباشر على الفقراء والفلاحين وخلق تحديات جديدة أمام المواطن البسيط.

خفض أسعار البنزين

وفي إطار حزمة الدعم الاقتصادي، كشف شهباز شريف عن تخفيض سعر البنزين بمقدار 80 روبية للتر ليصبح 378 روبية بدلاً من 458 روبية، بهدف تخفيف الأعباء على سائقي الدراجات النارية، ومركبات الشحن، وحافلات الركاب.

كما أعلنت الحكومة تخصيص دعم مباشر لقطاع النقل، يشمل منح 100 روبية لكل لتر لمالكي الدراجات النارية ومركبات البضائع ووسائل النقل العام، بالإضافة إلى دعم شهري يبلغ 70 ألف روبية للشاحنات الصغيرة، و80 ألف روبية للشاحنات الكبيرة، و100 ألف روبية لحافلات الركاب.

وأوضح شريف أن هذه الإجراءات ستبقى سارية طوال الشهر المقبل، بالتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم، لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.