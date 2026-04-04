مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

جميع المباريات

إعلان

طائرة الزمالك تعبر طلائع الجيش وتتأهل لنصف نهائي كأس مصر

كتب : نهي خورشيد

08:55 م 04/04/2026
  • عرض 2 صورة
    طائرة الزمالك تعبر طلائع الجيش وتتأهل لنصف نهائي كأس مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حجز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على نظيره طلائع الجيش بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات دور الثمانية.

نتائج أشواط طائرة الزمالك وطلائع الجيش

وأقيمت المباراة على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، إذ فرض الزمالك سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية ونجح في حسم الشوط الأول بنتيجة 25-20، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-22.

وفي الشوط الثالث، أكد الفريق الأبيض أفضليته لينهيه لصالحه بنتيجة 25-20 محققاً الفوز بالمباراة دون خسارة أي شوط، ليواصل مشواره بقوة في البطولة.

موعد مباراة طائرة الزمالك المقبلة

ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك في الدور نصف النهائي مع الفائز من مواجهة سموحة وبتروجت، وذلك يوم 9 أبريل الجاري على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

نتيجة طائرة الأهلي اليوم

وعلى جانب آخر، تأهل فريق الأهلي إلى الدور ذاته بعد فوزه على الزهور بنتيجة 3-0، ليضرب موعداً في نصف النهائي مع الفائز من لقاء وادي دجلة والجزيرة.

إقرأ أيضاً:

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

طائرة الزمالك طلائع الجيش كأس مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

شائعات طاردت عبدالرحمن أبو زهرة.. "من الزهايمر إلى أورام الرئة"
زووم

إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
أخبار و تقارير

وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
أخبار العقارات

المرشد الإيراني "مجتبى" أمام خريطة مفاعل ديمونا.. ما القصة؟ (فيديو)
شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

