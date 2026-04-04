حجز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على نظيره طلائع الجيش بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات دور الثمانية.

نتائج أشواط طائرة الزمالك وطلائع الجيش

وأقيمت المباراة على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، إذ فرض الزمالك سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية ونجح في حسم الشوط الأول بنتيجة 25-20، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-22.

وفي الشوط الثالث، أكد الفريق الأبيض أفضليته لينهيه لصالحه بنتيجة 25-20 محققاً الفوز بالمباراة دون خسارة أي شوط، ليواصل مشواره بقوة في البطولة.

موعد مباراة طائرة الزمالك المقبلة

ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك في الدور نصف النهائي مع الفائز من مواجهة سموحة وبتروجت، وذلك يوم 9 أبريل الجاري على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

نتيجة طائرة الأهلي اليوم

وعلى جانب آخر، تأهل فريق الأهلي إلى الدور ذاته بعد فوزه على الزهور بنتيجة 3-0، ليضرب موعداً في نصف النهائي مع الفائز من لقاء وادي دجلة والجزيرة.

