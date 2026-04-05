مارك فيش: هذا النادي الأكثر شعبية في جنوب أفريقيا.. والأهلي خسر موسيماني

كتب : نهي خورشيد

12:18 ص 05/04/2026

مارك فيش

أكد مارك فيش نجم منتخب جنوب أفريقيا ولاتسيو الإيطالي السابق، أن نادي الأهلي يتمتع بشعبية كبيرة داخل جنوب أفريقيا، تفوق باقي الأندية الإفريقية.

تصريحات مثيرة من مارك فيش عن الأهلي والزمالك

وقال فيش في تصريحات تلفزيونية إنه سبق له زيارة مصر لمتابعة مباريات ودية تخص أكاديميته، إذ التقى بالحارس عصام الحضري معرباً عن رغبته في حضور مباريات للأهلي والزمالك وبيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن كرة القدم في جنوب أفريقيا تضم أندية قوية مثل صن داونز مع تمنياته بتتويج أورلاندو بايرتس بالدوري المحلي، مشيراً إلى قوة المنافسة هناك.

وأوضح أن الاهتمام في جنوب أفريقيا يميل بشكل أكبر لمتابعة الأهلي مقارنة بالزمالك رغم الاحترام الكبير لكلا الناديين، مؤكداً أن القلعة الحمراء تحظى بالشعبية الأكبر.

مارك فيش: موسيماني صنع إنجازات كبيرة مع الأهلي

وفي سياق آخر، تحدث مارك فيش عن المدير الفني السابق للأهلي بيتسو موسيماني، مؤكداً أن الفريق خسر كثيرًا بعد رحيله وأنه حقق نجاحات كبيرة سواء مع صن داونز أو الأهلي إذ صنع فريقاً قوياً وحقق إنجازات لافتة.

وأشار إلى أن الجدل حول المدربين أمر طبيعي بين الإعلام والجماهير، موضحاً أن بعض المدربين يحتاجون لوقت أطول لتحقيق النجاح، كما حدث مع ريبيرو الذي احتاج ثلاث سنوات لبناء اسمه في جنوب أفريقيا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن موسيماني يعد أكثر خبرة ونجاحاً مقارنة ببعض المدربين الشباب مثل موكوينا، مشيراً إلى أن تدريبه للأهلي كان مصدر فخر كبير في جنوب أفريقيا.

مارك فيش الأهلي الزمالك موسيماني

طلاب ينتحلون صفة محامين في محاكم كفر الشيخ.. و5 قرارات عاجلة للنقابة
شائعات طاردت عبدالرحمن أبو زهرة.. "من الزهايمر إلى أورام الرئة"
منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
