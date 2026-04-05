ارتفعت معدلات البحث والتساؤل من قبل الملايين من موظفي القطاع الحكومي والخاص عبر محركات البحث المختلفة حول ما إذا كان يوم الأحد إجازة رسمية، خاصة مع الخلط بين قرار الحكومة بشأن العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، واعتباره يوم عطلة، في ظل إجراءات الدولة لمواجهة أزمة الطاقة العالمية وتداعيات حرب إيران.

الأحد ليس إجازة.. بل يوم عمل أونلاين

حسمت الحكومة الجدل بشكل واضح، مؤكدة أن يوم الأحد يظل يوم عمل رسمي وليس إجازة، على أن يتم تنفيذ المهام الوظيفية بنظام العمل عن بُعد (أونلاين)، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 982 لسنة 2026.

ويبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد 5 أبريل 2026 ولمدة شهر، في إطار خطة الدولة لـترشيد الكهرباء وتقليل الاستهلاك، مع الحفاظ على كفاءة الأداء واستمرارية الخدمات.

على من يُطبق قرار العمل عن بعد يوم الأحد؟

يمتد تطبيق القرار ليشمل كافة الجهات الخاضعة لقانون العمل، سواء في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص، بشرط ألا يؤثر ذلك على سير العمل.

ويشمل عددًا من القطاعات والأنشطة التي يمكن إنجازها إلكترونيًا، أبرزها:

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الخدمات المالية والمحاسبية

التسويق والإعلام والرقمنة

الخدمات العقارية

التدريب عن بُعد

الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الخدمية

المنظمات النقابية واتحادات العمال

كما ينطبق على الوظائف الإدارية داخل مختلف القطاعات مثل الموارد البشرية، الشؤون القانونية، الحسابات، وكافة الأعمال المكتبية.

كيف يتم تطبيق القرار داخل المؤسسات؟

يُطبق القرار بمرونة وفق طبيعة كل جهة، إذ يتم تحديد الوظائف القابلة للعمل عن بُعد، مع إمكانية الإبقاء على حد أدنى من العاملين داخل المقرات عند الضرورة.

وتعتمد المؤسسات على الوسائل الإلكترونية في إنجاز المهام، مع تطبيق أنظمة التناوب أو تشغيل فرق محدودة، إلى جانب متابعة دورية لضمان كفاءة الأداء وعدم تأثر الخدمات.

الفئات المستثناة من قرار العمل عن بعد

استثنى قرار العمل عن بعد عددًا من القطاعات الحيوية التي تتطلب التواجد الميداني لضمان استمرار الخدمات، وتشمل:

القطاعات الخدمية المقدمة مباشرة للمواطنين

القطاع الصحي بكافة منشآته

قطاع النقل والمواصلات

قطاعات البنية التحتية (المياه – الصرف – الكهرباء – البترول – الغاز)

القطاعات الصناعية والإنتاجية

القطاع التعليمي (المدارس والجامعات)

وأكدت الحكومة أن هذا الاستثناء لا يؤثر على حقوق العاملين أو أجورهم.

جهات بدأت تطبيق العمل عن بعد

بدأت العديد من المؤسسات تنفيذ القرار، من بينها البنك المركزي والبنوك الحكومية، ووزارات مثل: العدل والبترول والكهرباء والري، إلى جانب عدد كبير من المحافظات.

وتم تطبيق العمل عن بعد في الإدارات غير الخدمية، مع استمرار العمل بكامل الطاقة في القطاعات الحيوية مثل: المحاكم، الشهر العقاري، محطات الكهرباء، والمرافق العامة، لضمان عدم تأثر الخدمات.

هل يؤثر قرار العمل عن بعد على المرتبات؟

أكدت الحكومة بشكل قاطع أن تطبيق نظام العمل عن بُعد لا يمس حقوق العاملين، ولا يؤثر على الأجور أو المزايا الوظيفية، مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة لعلاقات العمل.

لماذا قررت الحكومة تطبيق العمل عن بُعد؟

يأتي القرار في إطار خطة الدولة لمواجهة أزمة الطاقة العالمية، وتأثيرات التوترات الدولية، وعلى رأسها حرب إيران، بما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء وتقليل الضغط على المرافق ووسائل النقل، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتحديث بيئة العمل.

هل يستمر القرار بعد شهر أبريل؟

نص القرار على تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد لمدة شهر واحد فقط، بدءًا من 5 أبريل 2026، على أن يتم تقييم التجربة بنهاية الفترة.

ومن المقرر أن تتخذ الحكومة قرارها النهائي بناءً على نتائج التطبيق، إذ قد يتم إلغاء القرار في حال تحسن الأوضاع، أو مد العمل به إذا استمرت الحاجة إلى ترشيد استهلاك الطاقة.

