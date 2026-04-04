تحدث حسام غالي قائد النادي الأهلي السابق، عن رؤيته بشأن تراجع رغبة اللاعبين المصريين في خوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال الفترة الحالية.

أبرز تصريحات حسام غالي قائد الأهلي السابق

وقال غالي في تصريحات تلفزيونية إن زيادة الرواتب في الدوري المصري جعلت اللاعبين لا يفكرون كثيراً في خوض تجربة الاحتراف خارج البلاد.

وأضاف أن عدد المحترفين المصريين في تراجع مستمر مقارنة بالسنوات الماضية، مشيراً إلى أن أعدادهم كانت أكبر في فترات سابقة خاصة خلال عهد الراحل محمود الجوهري حين كانت العقود والإمكانات مختلفة.

حسام غالي يدعو لتأهيل اللاعبين للاحتراف الأوروبي

وشدد قائد الأهلي السابق على ضرورة العمل على إعداد اللاعبين بشكل أفضل لخوض تجربة الاحتراف ومنحهم الفرص المناسبة للانتقال إلى الدوريات الأوروبية، مع دور أكبر للأندية في تأهيلهم لهذه الخطوة.

نجم الأهلي السابق: أتمنى نجاح تجربة حمزة عبد الكريم مع برشلونة

واختتم تصريحاته بالتعبير عن أمله في نجاح تجربة اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم مع نادي برشلونة، معتبراً أنها سوف تكون نموذجاً هاماً للمواهب المصرية في المستقبل.

‏