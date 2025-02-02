صدمة كوتيسا.. تفاصيل اجتماع الخطيب ورمضان لحسم خريطة صفقات الأهلي

كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور بأن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقد جلسة مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي خلال الساعات القليلة الماضية

وأضاف "الغندور" عبر برنامجه على قناة المحور: "الاجتماع تم الحديث خلاله عن أهداف الفريق خلال ما تبقى من الموسم".

وأضاف: "تم الحديث خلال الاجتماع عن صفقة كوتيسا والتي توقفت خلال الساعات الأخيرة بسبب عدم وضوح موقف اللاعب والنادي السويسري، في ظل المطالبة الكبيرة والاهتمام الجماهيري بضم اللاعب".

وتابع: "تم الحديث أيضا عن إمكانية ضم لاعب محلي جديد خلال الساعات القليلة المقبلة وتم عرض عدد من الأسماء لدراسة ضمهم".

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