انتهى الشوط الأول من مباراة البنك الأهلي وفريق بيراميدز، بتقدم فريق البنك بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع بينهما في كأس عاصمة مصر.

وأحرز أهداف البنك الأهلي في الشوط الأول من المباراة، كل من: "أحمد ياسر ريان الدقيقة 20، أحمد متعب الدقيقة 24، مصطفى شلبي الدقيقة 29، يسري وحيد الدقيقتين في الدقيقة 31، 40".

ويشارك بيراميدز في المجموعة الثانية ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كل من: "البنك الأهلي، الإسماعيلي، بتروجيت، الجونة، وادي دجلة ومودرن سبورت".

وكان بيراميدز أعلن أمس الإثنين الموافق 8 ديسمبر الجاري، منح لاعبي قطاع الناشئين بالنادي فرصة خلال بطولة كأس عاصمة مصر، ليشارك في البطولة بفريق الشباب بالنادي بدلا من الفريق الأول.

