مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الإمارات

3 1
16:30

الكويت

كأس العرب

مصر الثاني

0 3
16:30

الأردن

كأس العرب

الجزائر الثاني

2 0
19:00

العراق

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

1 6
20:00

البنك الاهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

3 3
20:00

الزمالك

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

0 0
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

0 1
22:00

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

البنك الأهلي يتقدم على بيراميدز بخماسية في الشوط الأول من كأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

09:38 م 09/12/2025

بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتهى الشوط الأول من مباراة البنك الأهلي وفريق بيراميدز، بتقدم فريق البنك بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع بينهما في كأس عاصمة مصر.

وأحرز أهداف البنك الأهلي في الشوط الأول من المباراة، كل من: "أحمد ياسر ريان الدقيقة 20، أحمد متعب الدقيقة 24، مصطفى شلبي الدقيقة 29، يسري وحيد الدقيقتين في الدقيقة 31، 40".

ويشارك بيراميدز في المجموعة الثانية ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كل من: "البنك الأهلي، الإسماعيلي، بتروجيت، الجونة، وادي دجلة ومودرن سبورت".

وكان بيراميدز أعلن أمس الإثنين الموافق 8 ديسمبر الجاري، منح لاعبي قطاع الناشئين بالنادي فرصة خلال بطولة كأس عاصمة مصر، ليشارك في البطولة بفريق الشباب بالنادي بدلا من الفريق الأول.

أقرأ أيضًا:

"ياسين مرعي الأقل تقييما".. تقييمات لاعبي منتخب مصر أمام الأردن

أول تعليق من حلمي طولان بعد هزيمة منتخب مصر أمام الأردن في كأس العرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس عاصمة مصر كأس الرابطة بيراميدز البنك الأهلي وبيراميدز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد| د. مهاب مجاهد يكشف سر تغير مزاج المصريين.. وتأثير الأزمات الاقتصادية
هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
ماذا حدث للوثائق المصرية بمتحف اللوفر: كيف أتلفت المياه 400 كتاب نادر؟
عاجل| تنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة على الهواتف المحمولة