كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر وقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالإسكندرية، استخدموا خلالها أسلحة بيضاء وعصي خشبية.

التحريات: مشاجرة ثان الرمل بسبب خلاف على شراء بضائع

وأوضحت التحريات أن المشاجرة حدثت بتاريخ 9 الجاري في منطقة ثان الرمل، بسبب خلاف بين طرف أول مكون من 7 أشخاص (3 منهم لهم معلومات جنائية) وطرف ثان مكون من 4 أشخاص (3 منهم لهم معلومات جنائية) حول عملية شراء وإرجاع بعض المتطلبات من محل عمل الطرف الأول.

وتبادل الطرفان الضرب مستخدمين 4 أسلحة بيضاء، 3 صدادات، عصي خشبية وصناديق بلاستيك، ما أسفر عن إصابة اثنين من طرف الأول بكدمات وجروح متفرقة.

تم ضبط طرفي المشاجرة والأدوات المستخدمة، وأقروا جميعًا بارتكاب الواقعة، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.